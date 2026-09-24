Koray ÜNLÜ / MERSİN,(DHA)- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı geçen sezon Mersin'e getirerek Anadolu'da bu kupayı kazanan ilk kulüp olan ÇİMSA ÇBK Mersin, yeni sezona daha büyük hedeflerle giriyor. Türkiye'de şampiyonluk, Avrupa'da ise zirvede kalıcılık hedefleyen Mersin ekibinin önündeki ilk büyük sınav, 7 Ekim'de Fenerbahçe Tarfin ile oynanacak FIBA Kadınlar Süper Kupası olacak.

ÇİMSA ÇBK Mersin, yeni sezon öncesi düzenlediği medya buluşmasında hedeflerini ve sezon planlamasını kamuoyuyla paylaştı. Yenişehir'deki kulüp tesislerinde gerçekleştirilen buluşmada yönetim, teknik heyet ve oyuncular yeni sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kulüp Asbaşkanı Ali Adalıoğlu, elde edilen başarıların yeni hedefleri beraberinde getirdiğini belirterek, yeni sezonda da aynı kararlılıkla mücadele edeceklerini söyledi. Adalıoğlu, ÇBK Mersin'in kentin spor alanındaki önemli markalarından biri haline geldiğini ifade ederek, 'Önümüzde büyük hedefler var. Bir başarı, daha üstün başarıyı getirir. Biz de buna hedeflendik. Bu yıl da kadromuza yeni katılan oyuncularımızla, eski oyuncularımızla, yöneticilerimizle bunu başarmak için yola çıktık' dedi.

HEDEF AVRUPA'NIN ZİRVESİ

Kulübün Basın Sözcüsü Nihat Yüksel ise yeni sezonda çıtanın daha da yükseltildiğini söyledi. ÇBK Mersin'in 10'uncu kuruluş yıl dönümüne girdiğini hatırlatan Yüksel, geçen sezon kazanılan Avrupa Kupası'nın kulübün gelişiminin önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti. Yüksel, kulübün hedefinin Avrupa'da kalıcı bir başarı elde etmek olduğunu vurgulayarak, 'Hedefimiz bu kupaların yanına yenilerini koymak. Biz sahaya sadece mücadele etmek için değil, kazanmak için çıkan bir takımız ve böyle olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Başkan Serdar Çevirgen'in kulübün vizyonunu net biçimde ortaya koyduğunu belirten Yüksel, hedeflerinin Avrupa'nın en iyi kadın basketbol takımları arasında yer almak ve milli takıma oyuncu kazandırmak olduğunu söyledi.

İLK HEDEF SÜPER KUPA

ÇBK Mersin'in yeni sezondaki ilk büyük hedeflerinden biri ise FIBA Kadınlar Süper Kupası. 7 Ekim'de Mersin'de oynanacak karşılaşmada EuroLeague Women şampiyonu Fenerbahçe Tarfin ile geçen sezonun EuroCup Women şampiyonu ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek. İki Türk takımını Avrupa'nın en büyük kupalarından biri için karşı karşıya getirecek mücadeleye dikkat çeken Yüksel, karşılaşmanın Mersin'de oynanacak olmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi. Yüksel, 'Biz her maçı, her kupayı kazanmak için sahada olacağız. Kendi evimizde oynayacağımız için taraftarlarımızın da desteğiyle umarım kupayı götüren taraf oluruz. İnşallah kupayı Mersin'de bırakırız' ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ'

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu da yeni sezonda mücadele edecekleri tüm organizasyonlarda üst sıraları hedeflediklerini belirtti. Türkiye liginde hedeflerinin şampiyonluk olduğunu açıklayan Yıldızoğlu, 'Şampiyonluk istiyoruz. En kötü ihtimal final istiyoruz. Bütün bunların zor hedefler olduğunu biliyoruz ama bütün kulvarlarda yine her zaman olduğu gibi en üstlerde olmaya çalışacağız' dedi.

Sezonun ilk önemli karşılaşmalarından biri olan Fenerbahçe Tarfin maçına da değinen Yıldızoğlu, iki takımın da sezon başında olması nedeniyle karşılaşmanın zorlu geçeceğini söyledi. Yıldızoğlu, 'Biz kendimize güveniyoruz. İyi hazırlanmaya çalışıyoruz. Genç, tecrübeli ve yabancı oyuncularımızla maça çıkacağız ve elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz' diye konuştu.

'TARAFTARIMIZ BİZİ YALNIZ BIRAKMADI'

Mersin seyircisinin desteğinin önemine dikkat çeken Yıldızoğlu, özellikle Süper Kupa maçında tribünlerin dolmasını istediklerini belirtti. Yıldızoğlu, 'Şimdiye kadar bu zorlu süreçlerde Mersin seyircisi ÇBK Mersin'i hiç yalnız bırakmadı. İnşallah bu maçta da dolu tribünlerle beraber seyircimize güzel bir galibiyet tattırırız' diye konuştu.

Geçen sezon oyuncu olarak kadroda yer alan Asena Yalçın ise yeni sezonda takım menajeri olarak görev yapacağını belirterek, yeni görevinden dolayı heyecanlı olduğunu söyledi. Yalçın, taraftar desteğiyle yeni sezonda da önemli başarılara imza atmak istediklerini ifade etti.