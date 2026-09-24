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Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Konaklı beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına koşan zihinsel engelliye çarptı. Kazada yola savrulan engelli, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan engelli, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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