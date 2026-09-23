SURİYE, (DHA) - SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 'Golan, Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecek ve Birleşmiş Milletler kararları uyarınca tüm ilhak kararları hükümsüzdür' dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu'nda konuştu. Suriye'nin yükselişte olduğunu belirten Şara, 'Suriye uluslararası toplumda statüsünü yeniden elde etti. Artık dünyadan izole değiliz. Diplomatik köprüler inşa ettik ve dünyaya bölgedeki güvenliğin Şam'dan başladığını duyurduk. İstikrar ve güvenliği tesis ettik, yaptırımlar kaldırıldı. Artık terörün devlet sponsorları listesinde değiliz. Üretime başladık ve her gün bu sayı artıyor. Bütün girişimlerimizi vatandaşlarımızın güvenliği için gerçekleştirdik. Biz huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz ve bu savaşın sona ermesini istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Şara, Golan Tepeleri'nin İsrail'in işgali altında olduğunu söyleyerek, 'Golan, Suriye toprağı olarak kalmaya devam edecek ve BM kararları uyarınca tüm ilhak kararları hükümsüzdür. Şu anda İsrail, Suriye'ye saldırı düzenlemeye devam ediyor. İsrail, Suriye'ye 500'den fazla hava ve binden fazla karar saldırısı düzenledi, birçok gözaltı denemesinde bulundu. İsrail, Suriye'den geri çekilmeli. Bağımsızlığımızı elimizden almaya çalışanlara karşı dik durduk. Bağımsızlığımıza karşı yapılan ataklar da geri çevrilecek. Bizimle çalışan ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde bizi savunan herkese çok teşekkür ederim' diye konuştu.