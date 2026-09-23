Samed Aydın SUN - Öykü GENÇ / KAYSERİ,(DHA)- TÜRKİYE Ampute Milli Futbol Takımı'nın golcüsü Eyüp Alparslan, 'O zamanki performansım ve yaşımdan dolayı ben o kadroda yoktum. Abilerimiz bizi çok güzel temsil etti. İnanılmaz işler yaptılar. Onları da tebrik etmek istiyorum. Onlar şampiyon olarak bıraktılar. Bizde bunu devam ettirmek istiyoruz' dedi.

Meksika'nın San Juan de los Lagos 13-22 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası öncesinde Türkiye Ampute Milli Takımı hazırlıklarını, teknik direktör İsmail Temiz yönetiminde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 metre rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürdü. Ampute Milli Futbol Takımı'nın golcüsü Eyüp Alparslan, 2026 Dünya Kupası öncesi kamp çalışmaları hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

'DÜNYA KUPASI'NI KAZANIP, ÜLKEMİZE DÖNECEĞİZ'

Kayseri'deki Erciyes kampının güzel geçtiğini belirten Eyüp Alpaslan, 'Kayseri'de kampa başladık. Çok güzel bir kamp süreci geçiriyoruz. Antrenmanlar inanılmaz derecede şiddetli geçiyor. Çok güzel tesisler var. Özellikle yüksek irtifa merkezinde var. Çalışmamız çok güzel devam ediyor. Oksijen anlamında biraz zorluk yaşıyoruz ama güzel geçiyor. Zaten hocalarımızda bize gerekli teknik ve taktik bilgiyi veriyor. 10 gün önce baba oldum. Zor oluyor ama burası milli takım. Burası her şeyden ve herkesten üstün bir yer. Daha önemli bir yer. O yüzden biraz sabredeceğiz. İnşallah onun da bize katacağı şans ile Dünya Kupası'nı kazanıp, ülkemize döneceğiz' diye konuştu.

'ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPIP İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ'

Dünya Kupası şampiyonluğu unvanını devam ettirmek istediklerini de söyleyen Alparslan şunları kaydetti:

'O zamanki performansım ve yaşımdan dolayı ben o kadroda yoktum. Abilerimiz bizi çok güzel temsil etti. İnanılmaz işler yaptılar. Onları da tebrik etmek istiyorum. Onlar şampiyon olarak bıraktılar. Bizde bunu devam ettirmek istiyoruz. İşimiz çok zor ama biz de kolay değiliz. Elimizden gelen her şeyi yapıp inşallah şampiyon olacağız. Benim hedeflerim arasında öncelikle milli takımda başarılı bir sporcu olmak ve Dünya Kupası'nı kazanmak var. Ondan sonra Avrupa Kupası'nı kazanmak var. Uluslar Ligi'ne daha önce katıldım. Talihsiz bir mağlubiyet yaşadık. Ondan dolayı şampiyon olamadık.'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Eyüp Alparslan'ın açıklamaları

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