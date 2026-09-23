İSTANBUL, (DHA) - MEDİAMARKT Türkiye, İstanbul'da pilot olarak başlattığı Kapıda Eski Cihaz Geri Alım (Buyback) hizmetini ülke genelinde yaygınlaştırıyor. 10 ilde daha sunulmaya başlayan hizmet kapsamında tüketiciler, eski cep telefonu ve MacBook'larını evlerinden çıkmadan MediaMarkt güvencesiyle geri alıma sunabiliyor. Adreste gerçekleştirilen şeffaf değerleme sürecinin ardından onaylanan cihaz bedeli 24 saat içinde müşterinin banka hesabına aktarılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre MediaMarkt Türkiye, teknolojisini yenilemek isteyen tüketiciler için sunduğu hizmetleri yaygınlaştırıyor. Bu vizyonla nisan ayında İstanbul'da başlatılan Kapıda Eski Cihaz Geri Alım (Buyback) hizmeti 10 ile daha genişliyor. Hizmet artık Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Gaziantep, Aydın, Şanlıurfa, Samsun, Bursa ve Kocaeli'nde de tüketicilerin kullanımına sunuluyor. Yeni uygulama kapsamında cep telefonu ve MacBook geri alımı gerçekleştirilebiliyor.

Hizmet kapsamında tüketiciler, eski cihazlarını evlerinden çıkmadan geri alıma verebiliyor. MediaMarkt güvencesiyle sunulan hizmette, tüketiciler MediaMarkt'ın web sitesi üzerinden cihazları için online ön değerleme yaparak süreci başlatabiliyor. Satın alma sürecinde teslimat seçeneği olarak 'Kapıda Teslim' tercih ediliyor. İş ortağı ekipler tarafından 24 saat içinde aranarak randevu oluşturuluyor. Belirlenen gün ve saatte adrese gelen yetkili ekip, cihazın son kontrolünü gerçekleştiriyor. Nihai değerleme sonrası sunulan teklif müşterinin onayına bırakılıyor; onaylanan geri alım bedeli 24 saat içerisinde banka hesabına aktarılıyor.

Eski teknolojik cihazların yeniden ekonomiye kazandırılmasını destekleyen Kapıda Eski Cihaz Geri Alım hizmeti, tüketicilerin teknoloji ürünlerini daha kolay yenilemelerine olanak tanırken cihazların yeniden değerlendirilmesine de katkı sağlıyor.