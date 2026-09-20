Nurgül GÜNAYDIN - Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, Süper Lig'in 6'ncı hafta karşılaşmasında sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Galatasaray Teknik Sorumlusu İrfan Saraloğlu, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçın değerlendirmesine ilişkin 'Çok mutlu olduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sadece iki günlük bir süreç sonrasında takımla beraber bu maça çıkma fırsatı bulduk. Aslında belki de bizden beklenmeyen derecede çok yüksek, çok iyi bir performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. İyi savunma vardı, iyi hücum vardı. Çok önemli bir galibiyet oldu bizim adımıza. Gerçekten çok önemli performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Şunu da ayrıca ifade etmek durumundayım. Taraftarlarımız için de ayrıca çok mutluyum. Onların buraya gelişi, destekleyişi çok önemliydi bizim adımıza. İlk kez ben de taraftarlarımızın bana karşı değil benim yanımda olduğu bir durum yaşadım. Dolayısıyla benim adıma da önemli ve çok özel bir galibiyet olduğunu ifade edebilirim. Kısa bir ara var şu an. Biraz dinlendikten sonra tekrar çalışmaya devam edeceğiz ve umuyorum aynı şekilde yolumuza devam etmiş olacağız' dedi.

'SALAH'IN HOCASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM'

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, oyuncularının ortaya koyduğu takım oyununa vurgu yaparak, Mohamed Salah'ın hocası olmaktan dolayı da çok mutlu olduğunu söyledi. Reis, şöyle konuştu:

'Oyuncularımızla maç öncesinde kısa arada konuştuk, onların fikirlerini aldık, onlarla sohbet ettik. Benden çok daha tecrübeli oyuncu olarak, çok tecrübeler kazanmış arkadaşlarımız var. Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamış çok üst düzey seviyelerde oynamış oyuncularımız var. Tabi ki onlar da çok değerli oyuncular. Onların da inanılmaz katkıları oldu. Mohomed Salah'ın hocası olduğum için tabi ki çok mutluyum. Ama aynı zamanda savunma oyuncularımız, orta saha oyuncularımız herkes çok iyi iş çıkardılar. Ona çok yardımcı oldular. Bugün özellikle bazı oyuncumuzu vurgulamalıyım diye düşünüyorum. Fabinho ve Melih'in inanılmaz performansları vardı. Ayrıca Melih'i de ilk milli takım davetini aldığı için kutluyorum. Ne kadar hak ettiğini de bugün saha içerisinde gösterdi diye düşünüyorum. Ama tabi şöyle düşünmeniz gerekir. Önde tabi ki iyi oyuncularınız olmalı ama savunmada da iyi işler çıkarmalısınız. Benim mentalitem şundan oluşur, her oyuncu rolünü bilmeli, en iyi şekilde rolünü yerine getirmeli, sorumluluklarını bilmeli. Ama aslında bugünkü gibi baktığınızda birlik olduğunuzda başarı da mutlaka geliyor. Bugün maçın genelini değerlendirdiğimizde; rakibimize belki bir tane gol fırsatı verdik ama bizim de çok fazla gol fırsatımız vardı diye düşünüyorum. İyi bir oyun ortaya koyduk. Birlik olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösterdik diye düşünüyorum. Aynı zamanda kalenizi gole kapatmak her zaman çok önemli. Özellikle savunma oyuncuları için bugün savunmada da Savic, Chibuike, gibi oyuncularımızın da çok önemli performansları vardı. Çok değerli performanslar gösterdiler. Çünkü kalenizi gole kapatmak, gol yememek de aynı zamanda çok önemli. Tabi ki takımıma da böylesine bir başlangıç için teşekkür etmek istiyorum.'

İRFAN SARALOĞLU: BURADA OLMAYI HİÇ İSTEMEZDİM

Galatasaray Teknik Sorumlusu İrfan Saraloğlu, maça iyi başlamadıklarını kaydederek, şunları söyledi:

'Burada olmayı hiç istemezdim. Böyle bir planım da yoktu. Maalesef burada sizlerle birlikte olma şerefini takdir ettiler, 4'üncü hakemimiz. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Çok güzel bir oyun oynadılar. Güçlü kadroları var. Sözlerimin hiç biri Trabzonspor'u hedef almıyor. Sözlerim onları küçük düşürücü veya başarılarına gölge düşürücü değil. İyi oyun oynadılar ve kazandılar. Maça iyi başladığımızı söyleyemeyiz. Maalesef, 4'üncü dakikada erken bir gol yedik. Ondan sonra oyunu toparladık. İlerleyen dakikalarda gol fırsatı, birkaç pozisyon bulduk. Pozisyon net değildi ama net olan direkten dönen topla beraberliği yakalama şansımız vardı. Onu yakalayamadık. Bireysel hata diyebileceğimiz bir davranıştan ikinci golü yedik. 3-0 ile ilk yarıyı bitirdik. İkinci yarı yaptığımız değişikliklerle oyunu dengeledik. Pozisyonlara girdik diyebiliriz ama çok fazla net karşı karşıya pozisyona gelemedik ama gol öncesi pozisyonlar hazırladık. Oyunun sonucu ne olursa olsun, bizim gücümüzü veya hedefimizi etkileyen bir sonuç değil. Bunun ötesinden geleceğimize söz verebilirim.'

'BİZDE ACEMİLERİ DÖRDÜNCÜ HAKEM YAPIYORLAR'

Hakemlere ilişkin değerlendirmede bulunan Saraloğlu, 'Beni heyecanlandıran ve şu anda hangi kelimeleri kullanacağımı şaşırtan bir davranış; dördüncü hakemlerle ilgili düşüncelerimiz. Maçın orta hakemi ile hiçbir sorunumuz yok, hiçbir şikayetimiz yok. Oyun süreci içerisinde hiçbir negatif iletişimimiz olmadı. Okan hocamızın da özellikle vurguladığı, söylememi istediği şey; en yakınında duran bir adam olarak sadece oyunu hızlandırmak için hakemleri uyardığı şeklindeydi. Dördüncü hakemlerin biraz tecrübeli olması gerekirken, bizde acemileri dördüncü hakem yapıyorlar. Kulübeleri yönetemiyorlar. Okan hocamızın kesinlikle ağzından saygısızlık içeren hiçbir kelime çıkmadı. Sadece sarı karta itirazı oldu. Okan hocayı atması konusunda direktif verdiğini gördük. Dedi ki, 'ben çizgilerin içerisindeyim, çizgilerin dışına çıkmadım, görmüyor musun?' Hakem de bunu, 'kör müsün?' diye algılamış. Burada art niyet var demek istemiyorum ama durumun bu olduğunu bilgilerinize sunarım' diye konuştu.