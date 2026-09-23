Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde Ali Avcı'nın (45), dini nikahla yaşadığı engelli kadının ablası Ayşe Pabuccu'yu (43) öldürdüğü olayda yaralanan ağabeyi Mehmet Pabuccu (49) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 19 Eylül'de Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Avcı, iddiaya göre kendisiyle aynı mahallede yaşayan konuşma engelli kadınla dini nikahla evlendi. Kadının ablası Ayşe Pabuccu ile ağabeyi Mehmet Pabuccu, buna karşı çıktı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından Ayşe ve Mehmet Pabuccu kardeşler, olay günü Ali Avcı'nın evine gitti. Evde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ali Avcı, bıçakla iki kardeşi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ayşe Pabuccu ile ağabeyi Mehmet Pabuccu, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 bıçak darbesi alan Ayşe Pabuccu kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren Mehmet Pabuccu da bugün hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis tarafından adliyeye sevk edilen Ali Avcı tutuklandı. (DHA)