Hüseyin DOĞAN-Emre KURT/İSTANBUL, (DHA)- FATİH'te kayıp olarak aranan kişinin, bir iş yerindeki hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.R.B. tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül'de Fatih Laleli'de durumundan şüphelendikleri M.R.B.'yi durdurdu. Yapılan kontrollerde M.R.B.'nin kayıp olarak arandığı belirlendi. Öte yandan M.R.B.'nin Mesihpaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yerindeki hırsızlık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.R.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)