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Beşiktaş'ta forma giyen İlhan Fakılı, A ve U21 Milli Takım teknik heyetlerinin ortak planlaması doğrultusunda Ukrayna ile oynanacak maçta Ümit Milli Takım aday kadrosunda yer alacak. 20 yaşındaki hücum oyuncusu, Ukrayna müsabakasının ardından A Millî Takım aday kadrosuna dönecek.

Eyüp Alparslan: Milli takımda başarılı olup, Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum

İSTANBUL,(DHA)- 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası finallerine katılım yolunda 26 Eylül Cumartesi günü Ukrayna ile deplasmanda kritik bir karşılaşma oynayacak Ümit (U21) Milli Takım, aday kadrosunu A Millî Takım'dan bir isimle takviye etti.

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