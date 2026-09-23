İSTANBUL, (DHA) - UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 25 Eylül Cuma günü Kocaeli'de Fransa ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenman, Ebubekir Uçar Salonu'ndaki idman hazırlığıyla başladı. Türk Hava Yolları Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idmanda ise ısınma hareketlerinin ardından pas, son vuruş ve taktik çalışmaları yapıldı. Son bölümde de çift kale taktik oyun oynandı. Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü ve hafif sakatlığı süren Muhammed Şengezer idmana katılmadı. Bugün öğle saatlerinde kampa katılan Mustafa Eskihellaç da çalışmadaki yerini aldı.

A Millî Takım'ın bugünkü antrenmanını TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel de izledi.

A Milli Takım, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla Fransa maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Yarın yapılacak çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak. Otobüsle Riva'dan Kocaeli'ye geçecek A Milli Takım kafilesi, saat 21.00'de Türkiye - Fransa maçının oynanacağı Kocaeli Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir milli oyuncunun stadyumda düzenleyeceği basın toplantısı ise saat 20.15'te başlayacak.