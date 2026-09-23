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Kaza, öğle saatlerinde ilçedeki çevre yolunda meydana geldi. Mehmet Alatçı yönetimindeki 31 AUD 767 plakalı akaryakıt tankeri, yolun karşısına geçmek isteyen Pakize Aksay'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Aksay'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aksay'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

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