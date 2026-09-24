Salih KESKİN / MARDİN,(DHA)- MARDİN 1969 Spor, teknik direktör Ahmet Cingöz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Mardin 1969 Spor'dan yapılan açıklamada, Cingöz ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda karşılıklı anlayış ve mutabakat çerçevesinde ayrılık kararı alındığı belirtildi. Kulübün açıklamasında, 'Görev süresi boyunca kulübümüze göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Sayın Ahmet Cingöz'e teşekkür ederiz. Kendisine ve teknik ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyor, gelecek çalışmalarında yollarının açık olmasını temenni ediyoruz' denildi.

CİNGÖZ: ÖNEMLİ BAŞARILAR KAZANDIRMANIN GURURUNU YAŞIYORUM

Mardin 1969 Spor ile yollarını ayıran teknik direktör Ahmet Cingöz de ayrılığın ardından sanal medya hesabından açıklama yaptı. İki sezon boyunca kulüpte görev yapmaktan ve elde edilen başarılardan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Cingöz, 'İki sezon boyunca Mardin 1969 Spor'a ekibimle birlikte önemli başarılara imza atmanın gururunu yaşıyorum. Bu sezon zor şartlarda olsa eldeki imkanlar doğrultusunda iyi bir kadro planlaması yaptığımızı düşünüyorum. Şu an takımımızın play-offta olması bunun bir göstergesidir. İki maçta direkt 4 puanımız gasp edilmeseydi 16 puan ile zirveye yakın olacaktık. Bu süreçte kendimde sezon başı heyecanı ve enerjisini hissetmememden dolayı yönetim kurulumuza ayrılmak istediğimi ilettim. Başta Kulüp Başkanı Rıdvan Aşar Bey ve çok değerli yönetim kurulu üyelerimize, futbolcu kardeşlerime, emeği geçen personel kardeşlerime ve bizleri iyi ve kötü günümüzde yanımızda olan taraftarlara teşekkür ederim. Benim hakkım helal olsun. Mardin 1969 Spor'un bundan sonraki haftalarda daha büyük başarılara ulaşmasını diliyorum' dedi.