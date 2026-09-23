Samed Aydın SUN - Öykü GENÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİSPOR Asbaşkanı Tufan Koç, 'Şu an lideriz. İnşallah sezon sonunda da aynı duyguyu yaşamak istiyoruz. Tabi ki hedefimiz şampiyonluk. Kendimizi bir an önce Süper Lig'e atmak. Milli takımlara giden ve şu an kamplar için ayrılan arkadaşların hepsinde de çocukların arasında da inanılmaz bir kolej havası var' dedi.

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen ve Trendyol 1'nci Lig'e şampiyonluk parolası ile başlayan Metro Holding Kayserispor, ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puan topladı ve milli araya averajla liderlik koltuğunda girdi. İç Anadolu ekibinde oyunculara milli ara nedeniyle 4 gün izin verilirken, sarı-kırmızılı takım yöneticileri ise çalışmalarını sürdürüyor. Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, kulübün hedefleri ve takımın son durumuna ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

'TAKIMIMIZA İNANIYORUZ'

Yeni sezonda 18 tane futbolcuyu transfer ettiklerini söyleyen asbaşkan Tufan Koç, 'Belediye başkanımız, milletvekillerimiz şehrimizin büyükleri valimiz ve başkanımız Ali Çamlı yönetime geldikten sonra akabinde bu kaos ortamından 18 tane futbolcuyu transfer ettik. Güzel bir çizgide transferlerimizi bitirdik. Sonrasında da çok güzel bir ivme yakaladık. Atila hocamıza çok teşekkür ediyoruz. O yeşil sahanın içerisinde inanılmaz güzel bir başarıyı yakaladı. Zaten biz kendisinin her zaman yanında ve arkasındayız. Başarılar da gelecek. Takımımıza inanıyoruz' diye konuştu.

'ŞEHRİMİZDEN TAKIMIMIZA DESTEK İSTİYORUZ'

Kayserispor'da 2'si teknik ekipten olmak üzere 7 kişinin ülkelerinin milli takımlarına gittiğini belirten Koç, şöyle konuştu:

'Şu anda lideriz. Bizim için güzel bir duygu. İnşallah bütün bu çabalarımızla olduğumuz yerdeki misafirlikten hemen dönmeyi arz ediyoruz. Buna inanıyoruz. Burada şehrimizden; takımımıza destek istiyor ve bekliyoruz. Milli aradan sonraki ilk iç saha maçımız Manisa FK ile olacak. Görüyoruz, Bursaspor inanılmaz taraftarıyla beraber kombinelerinin hepsi satılmış. Biz de inşallah onu yakalarız diye umut ediyoruz. Bir de şöyle bir gerçek var; bugün bizim takımımızdan 2'si teknik ekip olmak üzere 7 kişi A Milli takımlara gitti. Kendi ülkelerinin takımlarına gitti. 5 tane futbolcu, 2 tane de teknik kadrodan personel gönderdik. Bu bize göre büyük bir başarı. Kayserispor tarihinde veya 1'inci Ligde herhalde böyle görülmemiştir. Biz bundan mutlu ve gururluyuz. Bu gurur bize ve Ali Çamlı başkanıma ait, seviniyoruz. Çünkü 5 tane futbolcuyu kendi oynadıkları milli takımlarına göndermek olduğumuz lig için de büyük bir başarıdır.'

'BİR AN ÖNCE EVİMİZE DÖNMEK İSTİYORUZ'

Hedeflerinin şampiyonluğu göğüslemek olduğunu vurgulayan Asbaşkan Koç, 'Çocuklar ve teknik kadroyla beraber içeride bir kolej gibi inanılmaz güzel bir havamız var. Biz mutluyuz, çocuklar mutlu, futbolcularımız mutlu. Atilla hocamıza zaten herkes baba diyor. 'Ati Baba' diyorlar. Hedefimiz inşallah Süper Lig'e hemen geri çıkmak. Olduğumuz yerde misafirlikteyiz. Başkanımızda zaten öyle dedi. Bizimde onu sürdürmemiz lazım. Biran önce oluğumuz yere, evimize dönmek istiyoruz. Burada hedefimiz inşallah şampiyonluğu göğüslemektir. Kendimizi Süper Lig'e atmayı hedefliyoruz. Onun içinde bütün gereken neyse yapılıyor. Şehir olarak büyüklerimiz ve bizim üstümüze düşen işlerin başındayız. Allah'ın izniyle inşallah biran önce yukarı çıkacağız' ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK'

Şampiyonluk hedefi ile yollarına devam ettiklerini de kaydeden Tufan Koç, 'Kayserispor'un olduğu yer bizi üzdü, üzüyor da ama bu başarı da güzel bir duygu. Şu an lideriz. İnşallah sezon sonunda da aynı duyguyu yaşamak istiyoruz. Tabi ki hedefimiz şampiyonluk. Kendimizi bir an önce Süper Lig'e atmak. Milli takımlara giden ve şu an kamplar için ayrılan arkadaşların hepsinde de çocukların arasında da inanılmaz bir kolej havası var. Bunu biz görüyoruz, Atila hocam görüyor. Onlarda mutlu. Çocukların hepsi sanki kendi gidiyormuşçasına onlara destek vererek ve kardeşçe kendi aralarında sevinç yaşıyorlar' dedi.

'FUTBOL ZATEN TARAFTARLA YEŞEREN BİR ŞEYDİR'

Koç sözlerini şöyle tamamladı:

'Taraftarımızı bekliyoruz. Zaten taraftarımız, Kapalı Kale Taraftar Grubumuz sağ olsunlar bizi bırakmıyorlar. Mardin'e de geldiler. Her hafta geliyorlar. Onlar bizim kardeşlerimiz. Taraftarlarımız tabi ki de gelsinler. Statlarımızı doldursunlar. Taraftarsız olmaz. Futbol ve spor zaten taraftarla yeşeren bir şeydir. İlk Manisa FK maçında da gelmelerini bekliyoruz. Hava da oynadığımız futbol da güzel. Lideriz; gelsinler, stadımız dolsun. Futbolcuların dolu statta oynamalarının daha farklı bir güzellik katacağına inanıyoruz.'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tufan Koç'un açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)