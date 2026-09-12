Avrupa Ajansı (AVA) /LONDRA- Hull City, İngiltere Premier League'de y yenilgisiz yoluna devam ederken, zorlu Londra deplasmanında Chelsea karşısında aldığı 2-2’lik beraberlikle Stamford Bridge’den altın değerinde bir puan çıkardı.

Chelsea 2 – 2 Hull City



Chelsea karşısında büyük mücadele ortaya koyan Hull City, güçlü rakibi karşısında geri adım atmadı ve karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla yenilmezlik serisini sürdüren Hull City, sezon başındaki etkileyici performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.



Stamford Bridge’de kazanılan 1 puan, Hull City için adeta galibiyet değerinde. Tarih yazmaya devam eden takım, taraftarlarına da “rüya devam ediyor” dedirten bir sonuçla Londra’dan ayrıldı.



Hull City’nin bu sezonki yükselişi ve yenilmezlik serisi, Championship’te zirve yarışının en dikkat çekici hikâyelerinden biri olmaya devam ediyor.



Bir puan, büyük mücadele, devam eden rüya… Hull City tarih yazmaya devam ediyor.