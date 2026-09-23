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Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün İstanbul'dan getirdikleri sahte altınları Bolu'daki kuyumculara satmayı amaçlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Araçta yapılan aramada 61 adet 1'er gramlık sahte altın, 12 gümüş bileklik, 18 kesilmiş bileklik kilidi, 3 altın kaplamada kullanılan kimyasal sıvı, 1 elektronik test makinesi, 1 altın karışımı tarifini anlatan evrak, suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin 500 TL ve 200 dolar nakit para ele geçirildi.

Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)- BOLU'da jandarma ekiplerinin bir otomobile düzenlediği operasyonda sahte altınlar ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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