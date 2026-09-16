LEFKOŞA — (AVRUPA AJANSI - AVA) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) gastronomi alanında uluslararası iş birliklerini geliştirmeye ve gençlere yeni fırsatlar oluşturulmasına yönelik önemli bir görüşme gerçekleştirildi.

KKTC Başbakanı Dt. Ünal Üstel’e 15 Eylül salı günü sunum yapıldı. KKTC'nin ünlü İş insanlarından Ziya Emir’in öncülüğünde Ziya Emir Group merkezinde gerçekleştirilen özel toplantıda, KKTC’nin gastronomi alanındaki uluslararası etkinliğinin artırılması, gençlerin eğitim ve kariyer fırsatlarının geliştirilmesi ve dünyaca tanınan şef ve jüri üyelerinin KKTC’de bir araya getirilmesine yönelik projeler ele alındı.

British Northwest Chefs Union and Association ve Türkiye Uluslararası Gastronomi Derneği



Toplantıya; KKTC Gezici Büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf, İngiltere’de Manchester ve British Northwest Chefs Union and Association derneğinin Onursal Başkanı Mehmet Nezir Korkut, Liverpool’dan uluslararası şef ve MasterChef jüri üyesi Kemal Coşkunçay, Türkiye'den Uluslararası Gastronomi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Özdemirli, KKTC'den Ziya Emir Group Yönetim Kurulu Üyesi Suna Emir, Londra merkezli Avrupa Ajansı AVA ve Avrupa Gazetesi Editörü Vatan Öz ile KKTC'nin uluslararası ödüllü genç şefi Çağan Emir katıldı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile KKTC'nin ünlü İş insanlarından Ziya Emir’in öncülüğünde Ziya Emir Group merkezinde gerçekleştirilen özel toplantıda Ziya Emir Group Yönetim Kurulu Üyesi Suna Emir ve KKTC'nin uluslararası ödüllü genç şefi Çağan Emir katıldı.

Kıbrıs gençlerine yeni fırsatlar



Ziya Emir Group merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, özellikle Kıbrıs’taki gençlerin gastronomi alanında uluslararası eğitim, yarışma ve kariyer fırsatlarına erişiminin artırılması konusu öne çıktı.



Proje kapsamında KKTC’nin uluslararası gastronomi dünyasıyla daha güçlü bağlar kurması, farklı ülkelerden ünlü şeflerin ve uluslararası jüri üyelerinin KKTC’de düzenlenecek etkinliklerde yer alması hedefleniyor.

Japonya, Tayvan, Fas, Tunus, İngiltere ve farklı ülkelerden gastronomi dünyasının tanınmış isimlerinin KKTC’de gerçekleştirilecek organizasyonlara davet edilmesi planlanıyor.

Liverpool’dan KKTC'ye gelen, British Northwest Chefs Union and Association Derneği Başkanı Kemal Coşkunçay, KKTC Başbakanı Ünal Üstel'e gastronomi brövesi takdim etti

Uluslararası gastronomi platformu hedefi



Görüşmede ayrıca KKTC’nin gastronomi alanındaki potansiyelinin uluslararası platformlarda daha fazla tanıtılması ve gençlerin bu alanda kendilerini geliştirebilecekleri yeni bir ortam oluşturulması üzerinde duruldu.

Projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte KKTC’deki genç şefler ve gastronomiye ilgi duyan gençlerin uluslararası şef ve jüri üyeleriyle bir araya gelmesi, eğitim ve yarışma programlarına katılması ve uluslararası gastronomi ağlarına erişim sağlaması amaçlanıyor.

KKTC Gastronomi ile dünyaya açılacak



Görüşmede ele alınan çalışmaların, önümüzdeki dönemde KKTC’de gastronomi sektörüne yönelik yeni etkinlik ve uluslararası organizasyonların önünü açması bekleniyor.