Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta etkili olan yağmur nedeniyle derelerin taşıdığı su nedeniyle deniz, sahil şeridinde çamur rengini aldı.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Rögarlardan taşan ve yokuşlardan yollara akan sular, yayalar ve araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Balıkçılar olumsuz havadan dolayı denize açılamazken, boyu 5 metreyi aşan büyük dalgalar oluştu. Yağmur yağışının aralıklarla etkili olduğu kentte, dereler aracılığıyla yağmur sularıyla taşınan çöpler limanda birikti. Limanda ve denizin sahil şeridinde suyun rengi çamura döndü. (DHA)