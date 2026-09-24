MANİSA, (DHA)- TRENDYOL 1'inci Lig'de 8 maç sonunda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alıp 9 puan toplayan 13'üncü sıradaki Manisa Futbol Kulübü'nde genç oyuncular bu sezon da vitrine çıkarıldı. Altyapısından yetiştirdiği genç futbolcularına sürekli şans veren Manisa FK'da bu sezon Ada İbik, Osman Kahraman, Ahmet Şen, Kerem Arık ve Yunus Emre Dursun süre almayı başardı. Sağ kanatta görev yapan 18 yaşıdaki Osman Kahraman 7 maçta forma giyerken, sol stoper 17 yaşındaki Ada İbik 6 müsabakada görev aldı. Orta alanda oynayan 18 yaşındaki Ahmet Şen 3, yine orta saha oyuncuları 19 yaşındaki Kerem Arık ile 20 yaşındaki Yunus Emre Dursun 1 müsabakada forma giydi. Güçlü altyapısıyla dikkat çeken Manisa FK'nın U19 Takımı, 177 takımın yarıştığı 2025-2026 U19 Gelişim Ligi sezonunda büyük bir başarıya imza atarak şampiyon olmuştu.

Kaynak: DHA