ABD, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta bir araya geldiği Türk vatandaşlarına ve Amerikan Müslüman toplumunun temsilcilerine teşekkür ederek, 'Amerika'da yaşayan Türk ve Amerikan Müslüman toplumunu buluşturan bu programda pasaportların, sınırların ve coğrafyaların ötesinde bir kardeşlik var' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Türk ve Amerikan Müslüman toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

'Amerika'da yaşayan kıymetli vatandaşlarımızla, Amerikan Müslüman toplumunun değerli temsilcileriyle New York'ta bir araya geldik. Amerika'nın farklı eyaletlerinden buluşmamıza iştirak eden her bir kardeşime yürekten teşekkür ediyorum. Amerika'da yaşayan Türk ve Amerikan Müslüman toplumunu buluşturan bu programda pasaportların, sınırların ve coğrafyaların ötesinde bir kardeşlik var. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşlik ruhunun bir parçası, bir üyesi olmaktan büyük memnuniyet duydum.

Bu birlikteliği teşkilatlanmaya, teşkilatlanmayı da topluma değer üreten kalıcı bir güce dönüştürmek mecburiyetindeyiz. Bugün Amerika'da Türk, soydaş ve Müslüman toplumlarının ulaştığı noktaya baktığımızda önemli bir insan kaynağı, ciddi bir tecrübe ve giderek büyüyen bir kurumsal kapasite görüyoruz. Türk vatandaşı olmadığı halde Türkiye'ye ve milletimize samimi bir muhabbet besleyen, Türk milletine yönelik ön yargılara ve haksızlıklara karşı sözünü esirgemeyen dostlarımızın varlığını da çok önemsiyoruz. Türkiye'nin dostluğunu çoğaltan, ülkemizin daha doğru anlaşılmasına katkı sunan ve ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda dayanışmasını gösteren bütün dostlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum.'