NORVEÇ, (DHA) - NORVEÇ, Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için kullanılmak üzere 13 milyon dolar yardım göndereceğini duyurdu.

Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, yaptığı yazılı açıklamada, Filistinliler için uluslararası desteğin gerekli olduğunu bildirdi. Norveç hükümetinin, Filistin'de sivil halkın ihtiyaçları için 13 milyon dolar değerinde yardım gönderme kararı aldığını belirten Eide, 'Yardım, Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankası aracılığıyla ulaştırılacak' ifadesini kullandı.