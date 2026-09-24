ABD, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düşünce kuruluşu temsilcileriyle yapılan toplantıya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajına, 'New York'ta düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiğimiz, artık geleneksel hale gelen yuvarlak masa toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Birbirimizi daha iyi anlamamıza, dünya meselelerine dair ufuk turu yapmamıza vesile olan bu organizasyonu tertipleyen İletişim Başkanlığımıza ve SETA'ya teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.