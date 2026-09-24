ABD, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'ta çocuklar, iklim ve kalkınma temalı programlara katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 81'inci Genel Kurulu dolayısıyla ABD'nin New York kentine resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti. Kentte bir dizi etkinliklere ve programlara katılan Emine Erdoğan, Türkevi'nde de bazı lider eşleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. New York'taki Türkevi'ne 21 Eylül'de TSİ 02.00 sıralarında gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, burada ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar tarafından sevgiyle karşılandı. Emine Erdoğan'ın, New York'ta katıldığı ilk program, bir etkinlik alanında düzenlenen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfının ana partnerler arasında yer aldığı New York İklim Haftası açılış etkinliği oldu.

Etkinlikteki konuşmasında, iklim değişikliğinin, insan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün en görünür sonuçlarından biri olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, 'Sıfır Atık hareketi, iklim krizi karşısında bireyi çaresiz bir gözlemci olmaktan çıkarıp çözümün baş aktörü haline getirmiştir. Küçük görünen davranış değişikliklerinin, yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır' ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, 'İnsanların doğru tercihini kolaylaştıracak altyapıyı kurmak, ürünleri daha uzun ömürlü, onarılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde tasarlamak, döngüsel üretimi mümkün kılacak teknolojileri geliştirmek ve bunlar için uluslararası iş birliği tesis etmek, bizlerin ortak sorumluluğudur' dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ DİJİTAL SİSTEMLER DEĞERLENDİRİLDİ

Emine Erdoğan, kendisinin himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve BM Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Ofisi iş birliğinde, BM 81'inci Genel Kurulu marjında düzenlenen 'Görünmeyen Mimari: Çocuklar için Güvenli Dijital Sistemler İnşa Etmek-Uluslararası Standartların ve Ortak Sorumluluğun Geliştirilmesi' başlıklı etkinliğe katıldı.

BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Türkevi'nden yürüyerek geçen Emine Erdoğan, programdaki konuşmasında, günümüzde çocukların, zihinlerine ve dikkatlerine göz konulduğuna ve kullanıcı profiline indirgenmiş bir hedef kitleye dönüştürüldüklerinin altını çizdi. Emine Erdoğan, çocuklar üzerindeki tahakkümün kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, 'Çocuğun güvenliğini sağlama sorumluluğu, yalnızca ebeveynlerin değil hepimizindir. Sağlıklı bir dijital ekosistem kurmalı ve güvenliğin, dijital sistemlere sonradan eklenen bir özellik değil, tasarımın çıkış noktası olmasını sağlamalıyız' açıklamasında bulundu.

Teknoloji şirketlerine karşı her ülkenin müstakilen düzenlemeleri yerine ortak gayretlerin birleştirilmesi gerektiğini aktaran Emine Erdoğan, 'Bu noktada, farklılaşan ulusal uygulamalardan ziyade ortak küresel standartlar geliştirmeliyiz. Bu standartları Birleşmiş Milletler çatısı altında birlikte oluşturmalıyız. Düzenli izleme ve raporlama mekanizmalarıyla ülkeler arasında ortak bir uygulama anlayışının geliştirilmesini sağlamalıyız. Teknoloji şirketlerinin ve dijital platformların hesap verebilirliğini güçlendirmeli, çocukların korunmasında eşit sorumluluk sahibi olmalarının zeminini hazırlamalıyız' diye konuştu.

Programda, Belçika Kraliçesi Mathilde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gambiya, Sırbistan, Sierra Leone, Litvanya, Burundi, Kenya, Guatemala, Senegal, Romanya, Şili, Lübnan ve Kanada lider eşleri, UNICEF Çocuk Koruma Direktörü Sheema Sen Gupta, BM Genel Sekreterinin Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilcisi Dr. Najat Maalla M'jid ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Koordinatörü Ahmet Yiğit Başoğlu da konuşma yaptı.

Ayrıca etkinliğe, Kuzey Makedonya ve Kırgızistan lider eşleri ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, televizyon ve gazetelerin genel yayın yönetmenleri ile çok sayıda davetli de katıldı.

'YÜKSEK DÜZEYLİ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ DİYALOĞU TOPLANTISI' YAPILDI

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM 81'inci Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayı salondan takip etti.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, 'Adaletin sesi Erdoğan. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurulu kürsüsünden insanlığa seslendi. Barışın, insan onurunun ve hakkaniyetin esas alındığı bir dünya için yaptığı güçlü çağrının, uluslararası toplumun vicdanında karşılık bulmasını diliyorum' ifadesini kullandı.

BM Genel Merkezi'nde 'Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Yüksek Düzeyli Enerji Dönüşümü Diyaloğu Toplantısı'na katılan Emine Erdoğan, buradaki konuşmasında, her yıl sıcaklık değerlerinde yeni bir eşik geçildiğini, orman yangınları, sel baskınları, fırtınaların yaşandığını anımsattı.

Bunların, her an büyüyen tüketimin doğurduğu enerji ihtiyacının ve artan sera gazlarının bir sonucu olduğunu belirten Emine Erdoğan, insanların şapkalarını önlerine koyarak kaynakları nasıl kullandığını ve sınırsız tüketim alışkanlıklarının sonuçlarını düşünmeleri gerektiğini vurguladı.

Emine Erdoğan, 'Birincil meselemiz, tek kullanımlık ürünler etrafında şekillenmiş kullan-at kültüründen uzaklaşmak olmalıdır. Hepimizin refahı ve nesiller arası adalet için uzun ömürlü ve dayanıklı ürünler etrafında şekillenecek bir sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz' çağrısında bulundu.

Türkiye'nin, yenilenebilir enerji kurulu gücü bakımından Avrupa'da 5, dünyada 11'inci sırada olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, '2035 yılına kadar güneş ve rüzgar kurulu gücümüzü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizi, temiz enerjiyi en az israfla üretme ilkesi üzerine inşa ediyoruz. Bu nedenle sıfır atık yaklaşımını, kasım ayında ev sahipliğini yapacağımız COP-31'in eylem gündemi kapsamında daha da ileri taşımayı arzu ediyoruz. Çünkü sıfır atık, üretimden tüketime kadar her alanda gerçek bir dönüşümün kapısını aralayan en güçlü yoldur' bilgisini paylaştı.

'DÖNGÜSEL EKONOMİ, GELECEĞİMİZ İÇİN BİR ZORUNLULUK'

Emine Erdoğan, New York'ta Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen 'Sürdürülebilir Kalkınma Etki Toplantıları'nın açılışına mesaj gönderdi.

Mevcut üretim ve tüketim sistemlerinin, insanlığı geleceğe taşıyacak nitelikte olmadığını kaydeden Emine Erdoğan, 'Gezegenimiz talan edilmiş bir maden ocağına benziyor, okyanuslar nefes alamıyor, şehirler atıklarıyla mücadele edemiyor. Dolayısıyla, döngüsel ekonomi önümüzdeki seçeneklerden biri değil, geleceğimiz için bir zorunluluktur' ifadelerine yer verdi.

Döngüsel ekonomiye geçişi sağlamanın, sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmek, geri dönüşümü yaygınlaştırmak, atık yönetimini etkinleştirmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek anlamına geldiğine işaret eden Emine Erdoğan, bunları başarmada sıfır atığı bir anahtar olarak gördüklerini bildirdi.

LİDER EŞLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Emine Erdoğan, bazı lider eşleriyle Türkevi'nde görüşmeler de gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Emine Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın eşi Rosangela Lula da Silva, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ve Kenya Cumhurbaşkanı William Samoei Ruto'nun eşi Rachel Ruto ile bir araya geldi. Emine Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs ile de bir görüşme yaptı.

Emine Erdoğan, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, '100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri' ile Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC), Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi (USCMO) tarafından düzenlenen etkinliklerde eşlik etti.