ABD, (DHA) - ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, 11 yıl aradan sonra ABD'ye resmi ziyarette bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan, Maryland eyaletindeki Andrews Hava Üssü'nde ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı. 11 yıl aradan sonra ABD'yi ziyaret eden Şi, ülkeye vardıktan sonra yazılı açıklama yaptı. Şi, Çin ve ABD'nin rakip değil, ortak olması gerektiğini vurgulayarak, 'Çin halkının büyük dirilişi' ile 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonlarının birbirini tamamlayarak dünyaya fayda sağlayabileceğini kaydetti.

Trump ise karşılama sırasında yaptığı konuşmada, Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyleyerek, bunun tüm dünyanın dikkatini çeken bir ziyaret olduğunu ifade etti.