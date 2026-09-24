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KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 18 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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