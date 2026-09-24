Ayşe GÜREL-Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)- SERMAYE piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişi sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sermaye piyasası soruşturması: Serdar Turhan'ın gözaltı görüntüsü ortaya çıktı
Sermaye piyasası soruşturması: Serdar Turhan'ın gözaltı görüntüsü ortaya çıktı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 18 şüphelinin ise emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Kaynak: DHA