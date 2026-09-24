Barış YILMAZ- Cennet PORSUK/ BURSA, (DHA)- BURSA'da Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren'in vefatının 30'uncu yılı dolayısıyla anma gecesi düzenlendi. Nükhet Duru, Nilüfer Konservatuvar Derneği Korosu eşliğinde Zeki Müren'in sevilen eserlerini seslendirdi.

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından Zeki Müren'in vefatının 30'uncu yılı dolayısıyla anma gecesi düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen geceye Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Nükhet Duru'nun sahne aldığı geceye Nilüfer Konservatuvar Derneği Korosu eşlik etti. Konserde Zeki Müren'in eserleri seslendirildi. Konser boyunca salondaki sanatseverler de eserlere eşlik etti. (DHA)