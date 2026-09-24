Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN / ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-TEKİRDAĞ'da Çorlu Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen 'Kaza Kırım ve Yangınla Mücadele Tatbikatı'nda, senaryo gereği kaza kırıma uğrayan uçakta çıkan yangın söndürüldü, yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) personeli tarafından 'Kaza Kırım ve Yangınla Mücadele Tatbikatı' gerçekleştirildi. Personelin, havalimanında kaza kırıma uğrayan bir uçakta çıkan yangına karşı tecrübe kazanmaları ve ARFF araçlarının performansının denenmesi amacıyla düzenlenen tatbikata; havalimanı müdürü Ahmet Gündoğmuş, havalimanı ve emniyet personeli katıldı.

Senaryo gereği 5'i mürettebat toplam 115 kişiyle havaalanına iniş yapmak üzere gelen uçağın, iniş takımlarının açılmaması üzerine 'acil durum' ilan edildi. Uçak, iniş takımları açılmadığı için sağ kanat üzerinde sürüklenerek pist dışına çıktı. Kaza sonucu motor arızası nedeniyle uçakta yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen ARFF ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin uçağın diğer bölümlerine sıçramasını engelledi. Söndürme çalışmalarının ardından uçakta tahliye çalışmaları başladı. Kazada 5'i ağır 15 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. 100 yolcu da kazayı yara almadan atlattı. Yaklaşık 1 saat süren tatbikat başarıyla sonuçlandı.

'BAŞARIL BİR TATBİKAT OLDU'

Tekirdağ Çorlu Atatürk Havaalanı Müdürü Ahmet Gündoğmuş, tatbikatın başarılı geçtiğini ifade ederek, 'Havalimanında bildiğiniz üzere her yıl yapılan bir uçak kaza kırım tatbikatımız oluyor. Bunun amacı olası bir uçak kazasında havalimanında görev yapan kurum kuruluşlarının koordinasyonu, birbirleriyle olan iletişimleri, müdahale sürelerinin ölçülmesi ve bu gibi acil durum planında olması gerekenlerle ilgili hazırlıklı olmak amacıyla yapılan bir tatbikattı. Senaryo gereği 115 kişiyle havalimanımıza gelen Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının 04 pistine yaklaşmaktayken sağ arka iniş takımlarının açılmasını fark etmesi ve bunu kuleye bildirmesiyle 'acil durum' ilan edildi. Trafik kontrol kulesinden alınan bilgi çerçevesinde 'acil durum' ilan edilerek, derhal bütün ekiplerimiz koordine olup yerlerine geçtiler. Yalnız uçak tabii ki piste indiğinde, iniş takımı açık olmadığı için sağ kanat üzerine yatık bir şekilde sürüklendi. Ve ileride durduğu yerde de yangınla birlikte motor arızası ve yangın oluştu. Derhal ekiplerimiz yangına müdahale ettiler hem uçağın diğer bölümlerine sıçramasını engellediler hem de söndürme çalışmalarını hızlı bir şekilde yaptılar. Daha sonrasında tahliye çalışmaları hemen peşinden başlatıldı. Ve 5'i ağır maalesef 10 tanesi hafif yaralı olmak üzere toplam 15 kişi, ilk sağlık aşının ardından hastaneleri sevk edildi. Başarılı bir tatbikat oldu' dedi.(DHA)