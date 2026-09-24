ABD, (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51'inci Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı sıfatıyla bugün Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası marjında İİT Dışişleri Bakanları Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na başkanlık etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------------------------------
-Toplantıdan görüntüler.
Kaynak: DHA