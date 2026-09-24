ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından 'Dünya Denizcilik Günü'nü kutladı.

Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Mavi Vatan'ımızda ticaretin, üretimin ve ulaşımın sürekliliğini sağlayan güçlü bir denizcilik sektörü için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Denizlerimizde gece gündüz emek veren tüm denizcilerimizin, liman çalışanlarımızın ve denizcilik sektörümüzün her bir ferdinin Dünya Denizcilik Günü'nü gönülden kutluyorum' dedi. (DHA)