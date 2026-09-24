Adrien Rabiot: Tek amacımız kazanmak

Mutlu YUCA - Muhammet ÖZCAN / KOCAELİ, (DHA)- FRANSA Milli Takımı Teknik Direktörü Zinedine Zidane, 'Yarın bizi çok zor bir maç bekliyor. Buradaki taraftarlar çok ateşli ve biz ona göre hazırlandık. Türkiye A Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan ilk turda elenmesi hiç beklenmedik bir durum. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki çok zor bir maç olacak' dedi.

UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında yarın A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Fransa'da teknik direktör Zinedine Zidane ile tecrübeli orta saha Adrien Rabiot, mücadele öncesi Kocaeli Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fransa Milli Takımı formasını ilk kez 1994 yılında giydiği hatırlatılan Zinedine Zidane, '32 sene çok uzun yıl, aynı heyecandayım. Kupa kazanmak istiyoruz' diye konuştu.

'YARIN HERKES FRANSA TAKIMINI GÖRECEK'

Yarın sahada Fransa takımını herkesin göreceğini belirten Zinedine Zidane, 'Zidane oyunu diye bir şey yok. Yarın herkes Fransa takımını görecek. Karşımızda bizi Türk Milli Takımı bekliyor. Mbappe kaptandı, yine kaptan olacak. Yarın bir şekilde oynamasını ümit ediyorum' dedi.

'IŞIKLARIN BENİM ÜZERİMDE OLMASI ÇOK NORMAL'

İlgi odağı olmanın doğal olduğunu belirten Zidane, şu ifadeleri kullandı:

'Işıkların benim üzerimde olması çok normal. Tabii ki hoşuma gidiyor ama yarın takım oynayacak. Biz tüm ekip olarak kazanmayı düşünüyoruz.'

'MİLLİ TAKIMIN KAPISI HERKESE AÇIK'

Oyuncuların hak ederek formayı alması gerektiğine dikkat çeken Fransız teknik adam, şöyle konuştu:

'Milli takımın kapısı herkese açık. Bir şekilde formayı kapacaklar ve kaptıktan sonra takımı daha iyi yerlere getirmeyi düşünüyorum.'

'ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK'

Zor bir maç olacağını dile getiren 54 yaşındaki teknik adam, 'Ben orta saha oyuncusuyum ama milli takımda herkes oynayacak. Yarın bizi çok zor bir maç bekliyor. Buradaki taraftarlar çok ateşli ve biz ona göre hazırlandık. Türkiye A Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndan ilk turda elenmesi hiç beklenmedik bir durum. Hak ettikleri yerde değiller. Biliyorum ki çok zor bir maç olacak' diyerek sözlerini noktaladı.

ADRIEN RABIOT: TEK AMACIMIZ KAZANMAK

Fransa Milli Takımı'nın tecrübeli orta sahası Adrien Rabiot ise, 'Zidane geldikten sonra bizim takımımızda oyun düzeni biraz değişti. Yeni bir şey yok, tek istediğimiz kazanmak. Oyun düzeninde hiçbir farklılık yok. Benim oynadığım alanda değişiklik olacak. Zidane geldikten sonra sağ ve sol bekte çok hücum oyunu olmayacağını size iddia ediyorum. Hocamızı bireysel olarak tanımıyordum. Günlük hayatında bize çok önem veriyor. Bazen çok sessiz ama bakışları ile bize çok yardımcı oluyor. O bir efsane. Hocamız başta olmak üzere yenilikler var ama bizim tek amacımız kazanmak. Uluslar Ligi'ni kazanmak ve lider bitirmek istiyoruz. Türk takımlarını biliyorum. Burada çok sıcak futbol havası var. Biz profesyoneliz ve bizim amacımız rahat bir şekilde oyunumuzu ortaya çıkarmak' dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zinedine Zidane'nın açıklamaları

- Adrien Rabiot'un açıklamaları