TATBİKAT TAMAMLANDI

Milli Savunma Bakanlığı Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı, Muğla'nın Marmaris içesi açıklarında tamamlandı. Tatbikatın ikinci safhasında amfibi harekat kapsamında Foça bölgesinden TCG Anadolu'ya görüntü aktarımı yapıldı. SH-70 helikopterinden 'Hellfire' güdümlü mermi, AH-1W helikopterinden 20 milimetre top ve TB-2 SİHA'dan 'MAM-C' atışı gerçekleştirildi. Faaliyette ayrıca firkateyn, korvet ve hücumbotların su üstü atışı ile süper kobra helikopterden top atışı, Aksungur SİHA'dan 'MAM-T' atışı yapıldı.

Tören geçişinin yapıldığı tatbikatta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, telsizden personele hitap etti. Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de takip etti.

Tatbikatı değerlendiren Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, 'Birinci olarak insansız ve otonom sistemlerin insanlı sistemlerle müşterek ve bütünleşik kullanıma yönelik harekatlar icra edildi. İkinci olarak insanlı ve insansız sistemlerin ağ merkezli harekat yeteneği üzerinden birlikte görev yapacağı hibrit model denendi. Envanterimize girecek kamikaze tek yönlü saldırı maksatlı insansız su üstü, su altı ve hava sistemleri birbirleriyle müşterek olarak kullanılarak test edildi. Üçüncü olarak hızlı veri akışına imkan sağlayan dijital komuta kontrol, muhabere ve link kabiliyetlerimiz kullanıldı' dedi.

'MÜHİMMAT ATIŞLARI BAŞARIYLA İCRA EDİLEREK HEDEFLER BATIRILDI'

Oramiral Tatlıoğlu, PİRANA kamikaze insansız deniz aracı tarafından hedefe yönelik yüksek hassasiyetle saldırı faaliyeti icra ettiğini ve hedefin imha edildiğini belirterek, 'Helikopterlerimizden top atışı, CİRİT ve hellfire güdümlü mermiler atışları, SİHA'larımızdan MAM-C ve MAM-L mühimmat atışları başarıyla icra edilerek hedefler batırılmıştır. Böylece insansız sistemler alanında ülkemizin dünyada öncü konumunda bulunduğu İHA'ları, deniz harbinin her boyutunda görev yapacak İDA'ları ve kamikaze İDA'ları envanterimize katıyoruz ve bu unsurları müşterek kullanmak üzere geliştirdiğimiz taktiklerimizi tatbikatlarımızda deniyoruz. Tasarım ve inşaat süreçlerini hassasiyetle takip ettiğimiz Tepe sınıfı hava savunma muhribimiz 'Kocatepe', milli denizaltı 'Atılay' ve milli uçak gemisi projelerimizin de hayata geçirilmesiyle deniz kuvvetlerimiz Mavi Vatan ve ötesinde Anavatanı denizden gelecek her türlü tehdide karşı koruma, Türkiye Cumhuriyeti'nin politik, askeri ve ekonomik çıkarlarını koruma, barışı destekleme, insani yardım, tahliye ve görevleri icra etme imkan ve kabiliyetlerini çok daha ileriye taşıyacaktır' diye konuştu.

'TSK HER TÜRLÜ HAREKATI İCRA EDEBİLECEK İMKAN VE KABİLİYETE SAHİPTİR'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Denizkurdu-l 2026 Tatbikatı kapsamında başarıyla icra edilen faaliyetleri, kuvvet komutanları ile birlikte büyük bir gurur ve heyecanla takip ettiklerini ifade ederek, 'Tatbikat süresince kahraman personelimizin üstün eğitim seviyesi ve disiplini ile kuvvetlerimiz arasındaki yüksek uyuma şahitlik etmekten büyük bir gurur duyduk. Türkiye, güvenlik mimarisinin vazgeçilmez bir unsuru ve küresel bir güçtür. Türk Silahlı Kuvvetleri, yüksek muharebe gücüyle her türlü harekatı icra edebilecek imkan ve kabiliyete sahiptir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu bu imkân ve kabiliyetler, ülkemizin bölgede önemli bir caydırıcı güç olmasını sağlamıştır. Bu caydırıcılığın en önemli unsurlarından biri de temelleri Çaka Bey tarafından 1081 yılında atılan ve sahip olduğu yetenekleri sürekli geliştiren deniz kuvvetlerimizdir. Deniz kuvvetlerimiz bin yıla yakın süredir Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaktadır ve korumaya devam edecektir' dedi.

'SAVAŞ VE UÇAK GEMİLERİMİZ İLE DENİZALTILARIMIZ DÜNYA ÇAPINDA REKABET GÜCÜNE SAHİP'

Orgeneral Bayraktaroğlu, 'Karasularımızın ve hava sahamızın güvenliği, uluslararası hukuka uygun olarak insanlı ve insansız sistemlerimizin etkin kullanımıyla sağlanmaktadır. Bunun etkilerini hep beraber izliyoruz. Bu gücün geliştirilmesinde savunma sanayimizle kurulan güçlü iş birliği önemli rol oynamaktadır. Dünyada aynı anda en fazla sayıda savaş gemisini millî imkanlarla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz ve bununla gurur duyuyoruz. MİLGEM ve MİLDEN projelerimiz kapsamında ürettiğimiz ve üreteceğimiz en ileri donanımlara sahip savaş gemilerimiz, uçak gemilerimiz ve denizaltılarımız dünya çapında rekabet gücüne sahiptir. Yerli ve milli imkânlarla geliştirdiğimiz bu platformlar ve teknolojiler, savunma sanayimizin ulaştığı seviyeyi milletimizle buluşturmamıza da imkan sağlamaktadır. Bunun örneklerinden biri de geçtiğimiz ay Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'dır. Özellikle gençlerimizin denizcilik ve savunma teknolojilerine gösterdiği ilgi, geleceğe olan güvenimizi pekiştirmiştir. Bunun için BAYKAR'a teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

'14 BİN PERSONEL KATILDI'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın son 2 yılda 20 ulusal, 68 uluslararası olmak üzere toplam 88 tatbikat icra ettiğini ifade edip, 'Ayrıca deniz unsurlarımız, Mavi Vatan'da hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korurken, bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlamak amacıyla Karadeniz'de, Somali açıklarında, Libya ve Katar'da, Senegal deniz sahasının gözetlenmesinde üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmektedir. Deniz kuvvetlerimizin harekata hazırlık seviyesini geliştirmeye yönelik önemli faaliyetlerden biri de 20- 25 Eylül 2026 tarihleri arasında Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-l 2026 Tatbikatı'dır. Tatbikatta harekata hazırlığın, sevk ve idare etkinliğinin ve müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu tatbikata asil olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan destek olarak ise Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan toplam 14 bin personel katılmıştır' dedi.

Orgeneral Bayraktaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

'100 yüzer unsur ve 50 hava vasıtasının katılımıyla gerçekleştirilen tatbikatta sergilenen yüksek performans, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulaştığı seviyeyi bir kez daha ortaya koymuştur. Tatbikat kapsamında siber yetenekler ve yapay zekâ destekli programlar etkin olarak kullanılmıştır. İnsansız deniz araçları ve İHA'lar ile yeni geliştirilen su altı ve su üstü platformlar da tatbikatın çeşitli safhalarında yer almıştır. Fiili silah atışları ile Su üstü Harekatı, Denizaltı Savunma Harekatı, Mayın Karşı Tedbirleri Harekatı ve Amfibi Harekatı eğitimleri icra edilmiştir. Bugün ayrıca tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetleri kapsamında milli ve yerli gemilerimizden atılan milli ve yerli stratejik mühimmatlarla, hedeflerin tam isabetle etkisiz hale getirilmesine hep beraber şahit olduk. Şimdi denizlerimizde insanlı ve insansız sistemleri birlikte kullanıyoruz. Bu kapsamda Bayraktar KALKAN DİHA ve FPV dron gösterimleri yapılmış, MKE üretimi PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı ile su üstü hedefine yönelik saldırı icra edilmiştir. Gelecekte buna benzer insansız sistemlerin önemi daha da artacak ve bu sistemler deniz harekât konseptini yeniden şekillendirmiş ve şekillendirmeye devam etmektedir. Özellikle dikey iniş kalkış kabiliyeti olan İHA'lar, kamikaze İDA'lar ile insansız su altı araçları Mavi Vatanımızda hak ve menfaatlerimizi korumak maksadıyla geleceğin muharebe ortamında TSK ve Deniz Kuvvetlerimizin imkan kabiliyetlerini arttıran katma değeri yüksek yetenekler olarak yerini alacaklardır. Bu anlayışı destekleyen üretim çalışmaları da sürmektedir. Türkiye'nin bu kapsamda yürüttüğü çalışmalarda 5 yılda 5 milyon, 10 yılda ise 10 milyon İHA üretilmesi hedeflenmektedir. Savunma sanayimizin üretim kapasitesi bu hedefi karşılayabilecek düzeydedir. İcra edilen bu faaliyetler, Deniz Kuvvetlerimizin sürekli gelişen imkan ve kabiliyetlerinin somut bir göstergesi olmuştur.'

Cavit AKGÜN- Fırat AKAY / MUĞLA, (DHA)-