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KKTC’de gastronomi ve gençler için uluslararası iş birliği adımı

Özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Fransa Milli Takımı, ardından karayoluyla Başiskele ilçesinde bulunan otele geldi. Fransa Milli Takımı, yarın oynanacak maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirmek üzere Turka Kocaeli Stadyumu'na geldi. Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki antrenmanda futbolcular, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. (DHA)

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