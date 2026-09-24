Mutlu YUCA - Muhammet ÖZCAN / KOCAELİ, (DHA) - A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki ilk maçında yarın karşılaşacağı Fransa son antrenmanını Turka Kocaeli Stadyumu'nda gerçekleştirdi.
Özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inen Fransa Milli Takımı, ardından karayoluyla Başiskele ilçesinde bulunan otele geldi. Fransa Milli Takımı, yarın oynanacak maç öncesi son antrenmanını gerçekleştirmek üzere Turka Kocaeli Stadyumu'na geldi. Teknik direktör Zinedine Zidane yönetimindeki antrenmanda futbolcular, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın bir bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. (DHA)
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