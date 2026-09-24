Nuray UZATMAZ/ GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik görülen davada yargılanan bir holdingin eski yönetim kurulu üyesi Taner Nakıboğlu ve sanıklardan Orhan K. beraat etti, 3 sanık ise 2 yıl 1 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Firari sanık Mustafa Bora Y.'nin dosyası ise ayrıldı.

Gaziantep'te FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Taner Nakıboğlu, Uğur Ö., Muhammet A.R. ve Mehmet D. ile tutuksuz sanık Orhan K. ve avukatları katıldı.

'ÖRGÜT ÜYESİ OLDUĞUM DEDİKODUDUR'

Savunma yapan Taner Nakıboğlu, önceki davada da örgüt üyesi olduğu yönündeki suçlamaları kabul etmedi. Sosyal medya ve Gaziantep'teki söylentiler nedeniyle suçlandığını savunan Nakıboğlu, 'Önceki davada da örgüt üyesi olduğum doğru değildir, sosyal medya ve Gaziantep dedikodularıdır. Hiçbir zaman örgüt içinde yer almadım. Söz konusu şirket ben hapisteyken kurulmuş, benim değil. Operasyonel hat kullanmadım. Ceza aldığım için kimseyle görüşmüyordum, sadece cezaevi arkadaşımla görüştüm' dedi.

Mahkeme heyeti, Taner Nakıboğlu ve Orhan K.'nin beraatine karar verdi. Mehmet D.'yi 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay, Uğur Ö.'yü 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran heyet, Muhammet A.R.'ye etkin pişmanlık hükümleri kapsamında indirim uygulayarak 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Uğur Ö., Muhammet A.R. ve Mehmet D. hakkında ise tahliye kararı veren mahkeme, firari sanık Mustafa Bora Y.'nin dosyasını ayırdı.