Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve tüfek yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik yürüttüğü takip ve çalışmalar kapsamında, Çamlıbel beldesinde E.A., G.A., S.Z. ve M.Ç. ile Yeşilyurt ilçesinde H.G., H.E., A.K., N.T., E.S., A.K. ve İ.K. isimli kişilerin satmak amacıyla ruhsatsız silah bulundurduklarını tespit etti. Bugün Yeşilyurt ilçesinde 7, Çamlıbel beldesinde ise 4 olmak üzere toplam 11 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 kalem tabanca, 6 av tüfeği, 76 tabanca mermisi, 38 av tüfeği fişeği, 3 uzun namlulu silah fişeği, 9 tabanca şarjörü, 2 fişek dolum makinesi, 70 kapsül, 73 tapa, 1 kutu barut, 13 değişik çap ve ebatta bıçak ile muhtelif tüfek malzemeleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. (DHA)