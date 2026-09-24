ABD, (DHA) - SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Yatırım, üretim ve teknoloji ortaklıklarını artırarak Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımakta kararlıyız' dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında ABD'nin önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldik. Türkiye-ABD ilişkilerinin ekonomik ve ticari boyutunu ilerletecek iş birliği imkanlarını ele aldık. Türkiye'nin güçlü üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve yatırımcı dostu ekosistemi, küresel şirketler için önemli fırsatlar sunuyor. Yatırım, üretim ve teknoloji ortaklıklarını artırarak Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımakta kararlıyız' ifadelerini kullandı.