Remzi Batuhan ÜNAL/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de özel halk otobüsünün çarptığı bisikletli S.E.K. (10) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yavuz Selim Mahallesi 727'nci Sokak'ta meydana geldi. Şükrü E. idaresindeki 38 AB 195 plakalı özel halk otobüsü, S.E.K. yönetimindeki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle S.E.K. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, S.E.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. S.E.K.'nin cansız bedeni, otopsi için Kayseri Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otobüs şoförü Şükrü E. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)