Ercan ATA / BULGARİSTAN, (DHA)- BULGARİSTAN'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksörlerden Esra Yıldız Kahraman, kadınlar 57 kilo yarı finalinde Rusya'dan Vorontsova Liudmila'ya yenilerek bronz madalyada kaldı.

Başkent Sofya'da düzenlenen şampiyonada Esra, rakibi karşısında ilk iki raundu 3-2'lik skorlarla almasına rağmen son raundu 5-0 kaybetti ve toplam skorda ringden 3-2 yenik ayrıldı. Esra bu sonuçla şampiyonayı bronz madalya ile bitirdi. Esra, Avrupa şampiyonalarında 2'nci kez bronz madalya kazandı.

'OMZUM ÇIKTI AMA MÜCADELE ETTİM'

Karşılaşmayı 'kıl payı' kaybettiğinin altını çizen Esra, 'Maç bizim diye düşünmüştük ama karşı tarafa gitti. 2 hakem bizdeydi. Sonra kolumdan talihsiz bir kaza yaşadım. Omuzum çıktı. Sağ kolumu kullanamadım ama bir şekilde mücadele ettim. Bronz madalyada kaldık. Sağlık olsun, inşallah önümüzde daha çok büyük hedefler var, Avrupa Oyunları var, olimpiyatlar var. Biz orada altın madalya hedefliyoruz. Burada olmadı ama inşallah orada altın madalyayı kazanırız. Buradan da finale kalan arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İnşallah hepsi altın madalya alır. Ülkemize döneriz, İstiklal Marşını okuturuz burada' ifadelerini kullandı.

2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar ve erkeklerde finaller öncesi toplam 5 bronz madalya kazandı. Türkiye'ye bronz madalyaları kadınlarda Nurselen Yalgettekin (48 kilo), Gizem Özer (60 kilo) Esra Yıldız Kahraman (57), erkeklerde ise Semih Gümüş (55 kilo), ve Samet Gümüş (50 kilo) getirdi. (DHA)