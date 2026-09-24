ANKARA, (DHA)- İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna' ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır' açıklamasını yaptı.

DMM'den yapılan yazılı açıklamada, 'Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in istifasını sunduğuna veya bu yönde bir talebi olduğuna' ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu asılsız içerikleri yayan; kamuoyunu ve piyasaları spekülasyonlarla yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında gerekli adli süreçler yürütülmektedir. Ekonomik istikrarı ve finansal piyasaları manipüle etmeyi amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur' denildi. (DHA)