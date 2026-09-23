URALOĞLU: SİİRT-KURTALAN DEMİRYOLU HATTININ YÜZDE 50'Sİ TÜNELLERDEN OLUŞUYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan demiryolu projesi şantiye alanında incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, projenin gerçekleşme oranının yüzde 30 olduğunu belirterek, 'Hat üzerinde Yeni Kurtalan Havalimanı ve üniversite aynı ve Siirt olmak üzere toplam üç istasyon olacak. Güzergahın coğrafi şartları nedeniyle projemiz önemli mühendislik eserlerini de bünyesinde barındırıyor. Bu kapsamda projemizde 8 adet 18 bin metre tünel, 5 adet 695 metre aç-kapa tünel ve 2 adet viyadük, 590 metre viyadük, 6 üst geçit, 5 alt geçit ve 31 tane menfezden oluşan bir yapı var. Yani oldukça sanat yapısı dediğimiz yapılarda projemizde ağırlığı olan bir kalem. Hattın yaklaşık yüzde 50'sinin tünellerden oluşması bu işin teknik büyüklüğünü de açıkça ortaya koymaktadır. Şu ana kadar genel fiziki olarak ilerlememizin yüzde 30'un üzerinde olduğunu ifade etmek isterim. Yani 34 kilometrelik bir işte sadece 1 yılda yüzde 30'un üzerinde bir seviyeye gelmiş durumdayız. Sahadaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu hattı tamamladığımızda, Siirt il merkezini ilk kez doğrudan ulusal demiryolu ağına bağlıyoruz. Siirt Havalimanı ve Siirt Üniversitesi'ni de demiryolu erişimiyle kavuşturuyoruz. Yolcu ve yük taşımacılığında yeni bir kapasite doğacak. Bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına ulaşım çeşitliliğine ve erişilebilirliğine güçlü katkı sağlanacak' dedi.

Akif ÖZALP/ SİİRT, (DHA)-