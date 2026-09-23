NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANI GÜNGÖR DE CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Ankara'nın Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Güngör, 'Benim için siyasi parti aidiyetinden önce, Nallıhan halkının bana verdiği emanete sahip çıkmak vardır. Bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden Nallıhan'da yaşayan her bir vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğim. Bundan sonraki siyasi yol haritamı, hemşehrilerimizin görüş, öneri ve tavsiyelerini alarak yol arkadaşlarımla birlikte belirleyeceğim' dedi.

ANKARA'DA CHP'DEN AYRILAN İLÇE BELEDİYE BAŞKANI SAYISI 8'E ULAŞTI

Nallıhan Belediye Başkanı Güngör'ün istifası ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasının ardından CHP'den ayrılan ilçe belediye başkanı sayısı 8'e ulaştı.

ANKARA, (DHA)-