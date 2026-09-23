ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Beypazarı, Kalecik, Güdül, Polatlı, Ayaş ve Şereflikoçhisar ilçeleri belediye başkanları, CHP'den istifa ederek görevlerine bağımsız devam edeceklerini açıkladı.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak sanal medya hesaplarından açıklama yaparak, CHP üyeliklerini sonlandırma kararı aldıklarını açıkladı.

'MANSUR YAVAŞ İLE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Beypazarı Belediye Başkanı Kasap, 'Mansur Yavaş Başkanımızla çıktığımız bu yolda, bana güvenen ve destek veren hemşehrilerime verdiğim sözlerin arkasındayım. Seçildiğim ilçede, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir ayrım gözetmeden; aynı azim, kararlılık ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğim' ifadelerini kullanırken, Kalecik Belediye Başkanı Karakoç, Mansur Yavaş'ın yanında yürümeye devam edeceğini belirtti.

Güdül Belediye Başkanı Doğanay mesajında, 'Bundan sonraki süreçte de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye ve hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğim' ifadelerine yer verdi.

Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya da 'Siyaseten yolumuza ve hizmetlerimize Sayın Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak devam edeceğimizi kamuoyunun takdirine sunuyorum' dedi.

Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu ve Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da sanal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada Mansur Yavaş ile birlikte yol yürümeye devam edeceklerini belirtti. (DHA)