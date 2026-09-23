Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, 'Türkiye Yüzyılı, Allah'ın izniyle huzurun da yüzyılı olacak. Cumhurbaşkanımızın o güçlü liderliği ve iradesiyle, Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakımızın o güçlü dirayetli duruşuyla artık Türkiye'de yeni bir sayfa açılıyor' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Mardin'de, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında partisinin il başkanlığında düzenlenen 'Kardeşlikle kenetlenen istikrarla güçlenen Türkiye' programına katıldı. Programda ayrıca AK Parti MKYK üyeleri Temel Başalan ile Fahrettin Yahşi, Eski Kalkınma Bakan Yardımcısı Yusuf Coşkun, Mardin Ak Parti milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu ve parti üyeleri yer aldı.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NIN KAPILARINI ARDINA KADAR AÇIYORUZ'

Burada açıklamalarda bulunan Uygur, Türkiye'nin kardeşlik ve istikrarla büyüdüğünü belirterek, 'Türkiye'mizi her alanda, eğitimden ulaşıma, sağlığa, adalete, her alanda gerçekten TEKNOFEST gençliğimizi, TEKNOFEST kuşağımızı şimdi yetiştiriyoruz. Her alanda güçlü ve büyük Türkiye olma yolunda büyük ideallerle Cumhurbaşkanımız öncülüğünde önemli merhaleler katettik. Evet, 25 yıllık bir birikim, bir müktesebat, gerçekten heybemiz dolu ve o heybemiz dolu bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını kıymetli teşkilatlarımızla ve vatandaşımızın, milletimizin her bir ferdinin o güçlü desteğiyle ardına kadar açıyoruz' diye konuştu.

Bölgenin geçmişte terörle anıldığını ifade eden Belgin Uygur, 'Türkiye Yüzyılı, Allah'ın izniyle huzurun da yüzyılı olacak. Cumhurbaşkanımızın o güçlü liderliği ve iradesiyle, Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakımızın o güçlü duruşuyla artık Türkiye'de yeni bir sayfa açılıyor. Birleşmiş Milletler 81'inci Genel Kurul'da Cumhurbaşkanımız yine manifesto niteliğinde tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Birleşmiş Milletler'de ve bütün uluslararası mecralarda yapmış olduğu konuşmalar, aslında bütün çıkışlar insanlık için, tarih için bir manifesto niteliğinde' ifadelerini kullandı.

'BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN BÜTÜN GAYRETİMİZLE ÇALIŞIYORUZ'

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir öğrencinin sokakta gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı kınayan Uygur, olayda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

'Tabii ki devlet ve bakanlıklarımızın, kurumlarımızın o konudaki o ihtimamı ve hassasiyet zaten kamuoyunun malumunda. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz ve yaşanmaması noktasında da bütün gayretimizle çalışıyoruz.'

Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı görevden ayrılan Mahmut Özer ile Yeniden Refah Partisi Mazıdağı İlçe Başkanı Vahit Çakar, AK Parti'ye geçti. Özer ile Çakar'ın parti rozetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur taktı. Çekilen toplu fotoğraf ile program sona erdi. (DHA)