Mikail KARAMAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- YENİ Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin, 'Sayın Mansur Yavaş, sadece bizim değil 86 milyonun bence onur duyduğu; hizmetleriyle, dürüstlüğüyle, halkçı belediyeciliğiyle ön plana çıkan belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir' dedi.

Yeni Parti Grup Başkan Vekili Murat Emir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Emir, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın bugünkü, 'Bireysel başvuruda 2013 yılından bugüne kadar verilen 86 bin 849 ihlal kararının yüzde 99,9'u uygulanmıştır' açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Emir, söz konusu rakamların aldatıcı olduğunu öne sürerek, 'Rakamların içine bakmazsanız, rakamların neyi simgelediğini incelemezseniz rakamlar aldatıcı olur. O yüzde 1'lik yer var ya, yıllardır cezaevlerinde yok yere yatan, Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen yatan Tayfun Kahraman'dır. O yüzde 1, cezaevinde büyümek zorunda kalan Tayfun Kahraman'ın küçük kızıdır. O yüzde 1'in içerisinde 2 Anayasa Mahkemesi, 3 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen 10 yıla yakın bir süredir cezaevinde yatan Osman Kavala'dır. Osman Kavala'yı bekleyen annesidir, eşidir. Yine Can Atalay'dır, annesi Şükran annedir. Can Atalay hakkında 3 Anayasa Mahkemesi kararına rağmen, hala milletvekili olmasına rağmen gelip milletvekili görevini yapamamıştır. Hala demir parmaklıkları arkasındadır. O yüzde 1'in içerisinde 2014 ve 2015'te Taksim'de yürütülmediği için Anayasa Mahkemesi'ne giden ve yıllar sonra 'evet hakkınız ihlal edildi' denen yüzbinler vardır. O yüzde 1'in içerisinde Selahattin Demirtaş var. 2020'den sonra, yani hüküm kesinleştikten sonra cesaret edip Demirtaş'ın 'adil yargılanma hakkı ihlal edilmiştir' başvurusunun kapağını kaldıramayan bir Anayasa Mahkemesi var. Bütün bunlara baktığınızda hukuk devletinin yerle bir edilmesi var. Bütün bunlara baktığınızda Anayasa Mahkemesi'nin etkisizleştirilmesi var. Buna isyan etmesi gereken, bunu kabul etmemesi gereken Anayasa Mahkemesi Başkanının da rakamlarla Türkiye'de olmadık pembe tablolar çizmemesi gerekir. O yüzde 1 Türkiye demokrasisi açısından, hukuk devleti açısından ve milyonlar açısından son derece önemli, içinde; acılar, dramlar ve beklentiler içermektedir. Biz bu yaklaşımı isabetli bulmuyoruz' diye konuştu.

'YAVAŞ, 86 MİLYONUN ONUR DUYDUĞU BELEDİYE BAŞKANIMIZDIR'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emir, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin, 'Sayın Mansur Yavaş, sadece bizim değil 86 milyonun bence onur duyduğu, hizmetleriyle, dürüstlüğüyle, halkçı belediyeciliğiyle ön plana çıkan belediye başkanımızdır. Kendi takdirleridir. Ayrıca bir açıklama yapmaya ihtiyaç duyarsa da kendisi yapacaktır' diye yanıt verdi. (DHA)