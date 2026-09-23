Mert ÇEBİŞCİ- Ali Oğulcan ARSLAN/ ANKARA, (DHA)- YENİ Parti Genel Başkanı Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve 7 ilçe belediye başkanının CHP'den istifa etmesine ilişkin, 'Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız' dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Özel ve Ağıralioğlu, görüşmenin ardından açıklama yaptı. Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin soru üzerine, 'Açıklamasından hemen sonra açtığım tebrik telefonumda kararına duyduğumuz saygıyı, kararının kendisi ve memleket için hayırlı olmasını diledim. Telefonda da ifade ettiğim gibi bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız. Önceki partimizden ayrılıp buraya gelme sürecinde hatırlıyorsunuz, hiç daha bu konular gündemde değilken ve herkesi davet ederken belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin durumlarının özel olduğunu, belediye meclisi dengelerinin özel olduğunu, belediye başkanlarının milletimiz tarafından bilhassa beldelerine, ilçelerine, illerine hizmet için görevlendirildiklerini, bu motivasyonla alacakları her türlü karara saygılı olduğumuzu ve kendilerini hiçbir karara zorlamayacağımızı ifade etmiştim. O gün bugündür de Yeni Parti bu tutumunu sürdürüyor' ifadelerini kullandı.

'TARİHİN DOĞRU TARAFINDA DURDU'

Özel ayrıca, 'Sanki 31 Mart akşamının CHP'si kendileriymiş gibi; Yok efendim, 'Bir partiden seçildin. Başka partinin Genel Başkanı'na nasıl bilgi verirsin?' O başka partinin Genel Başkanı, 31 Mart seçim akşamının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı.' Yok efendim; 'Ya benimsin ya kara toprağın.' Öyle bir şey yok. Hiçbir değer, 'Ya benimsin ya kara toprağın' denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin, bir partinin hem de seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleri ile terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz. Sayın Yavaş, butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış, atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset dizaynına itiraz etmiş, dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştur. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktadayım. Bundan sonraki süreçle ilgili de kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır. Kendisine oy vermiş olanlara karşıdır. Bu sadece bir partiye ait seçmenler de değildir, çok daha kapsayıcıdır. Bunun geçmişteki durumunu bilmek, geleceğe dönük olarak da bunu kıymetlendirmektir önemli olan. Bir kez daha hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek isterim' açıklamasını yaptı.

'BİZİM BUTLANLA İŞ BİRLİĞİMİZ YOK'

Özel, İBB'de başkan vekili seçiminin yenilenmesi söz konusu olursa Yeni Parti'nin CHP ile iş birliği yapıp yapmayacağına ilişkin soruya, 'Butlan sözcüsünün çizdiği çerçeve, daha bugün ortaya koydukları sorumsuz çerçeveden bir haber ve gerçekten ne söylediğini bilmiyor. Düşünsenize o belediye başkanlarının tamamı bizim yönetimimiz sırasında belirlenmiş ve daha Yeni Parti'yi kurmadan önce demişiz ki 'Belediye başkanlarının ve meclis üyelerinin durumu özeldir. Kimseyi Yeni Parti'ye geçme konusunda zorlamayacağız ve oranın dengeleri önemli.' Acaba biz bu sorumlu dili kullanırken neyi kastediyorduk da AK Parti ile al-ver ilişkileri yapıp 'Etimesgut'u ben alayım, İzmir'den bir belediyeyi sana kaptırayım' derken, ya da geçmişte İstanbul'daki oylamalarda sorumsuz tavırlarıyla ilçe kayıplarına sebep veriyorken şimdi akılları başlarına ermiş de geçen gün açıklama yapıyor; 'efendim biz Adalar Belediyesi'ndeki riski gördük, Yeni Parti ile iş birliği yapıyoruz.' Ne iş birliği? Adalar'da kumpas kurulmuş. Bir utanmazlık peşinde AK Parti orada. Adalar'da partinin adı CHP, biz orada arkadaşlarımızı bırakmışız bir ikilik olmasın diye. Bir de tutmuşlar böyle konuşuyorlar. Bugün ne yaşanıyorsa hep bu iktidarın, iktidar eliyle yargının, yargı eliyle CHP'nin dizayn edilmeye çalışılmasına alet olanlar yüzündendir. Bizim butlanla, seçilmemişle, atanmışla, saray aparatıyla yapacak iş birliğimiz yok. Zaten gerekli sorumlu tavrı biz en üst düzeyde takınmış durumdayız. Milletin kabul etmediği, meşruiyet vermediği birisine meşruiyet verip önem atfetmemiz, muhatap almamız söz konusu dahi olamaz' ifadelerini kullandı.

'DIŞ POLİTİKADAKİ TAVİZLERİN ÜLKEYE FAYDASI YOKTUR'

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin ise 'Trump ile kurulan kişisel diyaloglar öne çıkarılırken, yüksek fiyattan sıvılaştırılmış doğal gaz alınıyor, uçak siparişleri veriliyor, nadir toprak elementleri tahsis ediliyor. Ancak F-35 ve F-16 modernizasyonu konularındaki taahhütlere uyulmadı. Sınırlarımızda ve bölgemizdeki hava üstünlüğü dengeleri aleyhimize gelişirken, bu övgülerin Türkiye Cumhuriyeti'ne ne faydası vardır? Bu diyalogların ve tavizlerin milletin nezdinde bir karşılığı yoktur. Dış politikadaki bu tutumun ülkeye bir getirisi bulunmamaktadır' dedi. (DHA)