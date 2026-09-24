Eda KOÇ/ANKARA, (DHA)- ANAYASA Mahkemesi (AYM), Yeni Parti'nin isminin değiştirilmesiyle ilgili talebi 29 Eylül'de görüşecek.

Yenilik Partisi, isim benzerliği gerekçesiyle Yeni Parti'nin adının değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurmuştu. Yargıtay da Yeni Parti'ye ismini değiştirmesi için tebligat göndermişti. Yeni Parti, süresi içinde isim değişikliğine gitmediği için konu Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşındı.

AYM'nin 29 Eylül 2026 tarihli Genel Kurul gündemi yayımlandı. Buna göre Genel Kurul, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96'ncı maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle hükümsüz sayılması ve siyasi partiler sicilinden çıkarılması talebini ele alacak. (DHA)