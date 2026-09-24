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Zincirleme kazaya karışan çekicinin araç içi kamerası görüntülerinde, hafif ticari aracın aniden durmasının ardından çekicinin fren yaptığı, arkadan gelen TIR'ın ise duramayarak çekiciye çarptığı görüldü. (DHA)

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Kaza, öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari aracın ani fren yapmasının ardından arkadan çekici de fren yaparak durdu. Bunun üzerine çekicinin arkasından gelen TIR, duramayarak çekiciye çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle çekicide önündeki hafif ticari araca çarptı.

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