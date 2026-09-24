BAKAN ÇİFTÇİ: YARALANMA VEYA YIKIM YOK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depreme ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Çiftçi, 'Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde meydana gelen; Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. An itibarıyla depremden etkilenen illerimizde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yıkım bulunmamaktadır. AFAD, mülki idare amirlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin' dedi.

CEVDET YILMAZ: İHBARLAR TİTİZLİKLE İNCELEMEKTEDİR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Şanlıurfa Karaköprü'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız, depremin ilk anından itibaren saha tarama çalışmalarını başlatmış olup gelen ihbarları titizlikle incelemektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun' ifadelerini kullandı. (DHA)