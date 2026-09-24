ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem, çevre illerden de hissedildi. Deprem sırasında Batman'da okullarda olan öğrenciler tahliye edildi.

ELAZIĞ VALİLİĞİ: HASAR İHBARI YOK

Elazığ Valiliği'nden yapılan açıklamada da kentte hasar ihbarının yapılmadığı belirtilerek, 'İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Şanlıurfa ili Karaköprü Merkez ilçesinde saat 10.40'ta 5.4 MW büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen deprem sonrasında AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz, depremin etkilerini yakından takip etmektedir' denildi.

Arif ARSLAN-Nursel ŞENGEZER/BATMAN, ELAZIĞ, (DHA)