Cennet PORSUK-Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Mehmet Akif Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır düğün, sünnet ve asker eğlencelerinde yapılan ve halk arasında 'Salla Dansı' olarak bilinen dans, sanal medyada milyonlarca kişiye ulaştı. Dansı yerinde görüp, eğlenceye katılmak isteyenler ise İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı illerden Bursa'ya geliyor.

Osmangazi ilçesinde halk arasında 'Mutlular' olarak bilinen Mehmet Akif Mahallesi'nde yaklaşık 20 yıldır düğün, sünnet ve asker eğlencelerinde yapılan dans, sanal medyada milyonlarca kişiye ulaştı. Halk arasında ve sanal medyada 'Salla Dansı' olarak bilinen dansın kursu veya herhangi bir eğitimi de bulunmuyor. Dansın figürleri kuşaktan kuşağa aktarılırken, mahallenin gençleri büyüklerinden öğrendikleri figürleri grup halinde ve aynı anda yaparak hem eğleniyor hem de eğlendiriyor. Sanal medyada beğeniyle izlenen dansı yerinde görmek ve eğlenceye katılmak isteyenler ise İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere farklı illerden Bursa'ya geliyor.

'MAHALLE GELENEĞİ'

Askere gideceği için arkadaşlarının düzenlediği 'Salla Dansı'na eşlik eden Burak Akyörük (21), 'Gösterimiz bir mahalle geleneği haline geldi. Mahallemizde bir arkadaşımız iki yıl önce 'Video çekelim' dedi. Çektiğimiz bu görüntüleri sanal medyaya yükledikten sonra beklediğimizden çok beğeni aldık. Şimdi bizleri izlemek için Türkiye'nin birçok ilinden Bursa'ya geliyorlar. Biz de öğrendiklerimizi çocuklarımıza öğreteceğiz' dedi.

'DANS EDEREK EĞLENİYORUZ'

Dansı, toplu şekilde mahalledeki çocuklara da öğrettiklerini söyleyen Akyörük, 'Büyük ağabeylerimiz bize öğretti, biz de bizden sonraki nesillere öğreteceğiz. Mahallemiz Bursa'nın içinde bir köy gibi, herkes birbirini tanıyor. Videoların sanal medyada yayılmasıyla mahalle dışından da eğlenceye katılanlar oluyor. Benim asker eğlencem için de şehir dışından gelen misafirler var. Bugünkü eğlenceye İzmir'den, İstanbul'dan, Ankara'dan gelenler var. Dışarıdan insanlar merak edince biz de davet ettik, hep beraber eğleniyoruz. Mahallemizdeki eğlencelerde kesinlikle havaya ateş açmak gibi şeyler yoktur. Biz, sadece dans ederek eğleniyoruz. Eğlencemizin bu kadar büyüyeceğini biz de tahmin etmiyorduk. Yaklaşık 20 yıldır yaptığımız dans, son 2 yılda popülerleşti. Mahallemizdeki bu gelenek ileride de devam edecek' ifadelerini kullandı.

'İZMİR'DEN GELDİM'

Sanal medyada oryantal içerikleriyle tanınan Simay S. (20), karşısına çıkan videolardan etkilenip mahalleliyle iletişime geçti. İzmir'den Bursa'ya gelip asker eğlencesine katılan Simay S., 'Dansta kullanılan şarkıyı zaten çok seviyordum. Dansı görünce çok eğlendim ve heyecanlandım. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da insanlar bu sesi kullanarak kendi danslarını yapıyor. İnternette sürekli karşıma çıkıyordu, görmemek imkansızdı. 'Bu dansı kesinlikle yapmam lazım' dedim. Hemen iletişime geçtim, günü netleştirip otobüse atladığım gibi İzmir'den Bursa'ya geldim ve aralarına katıldım' diye konuştu. (DHA)