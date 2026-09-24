BAKAN KURUM: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ DURUM YOK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, 'Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz' ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇİFTÇİ: TÜM EKİPLER SAHADA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde, saat 10.40'ta 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve deprem Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman'da da hissedilmiştir. AFAD, mülki idare amirlerimiz ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun' dedi.

BAKAN URALOĞLU: ULAŞIM VE HABERLEŞME ALTYAPIMIZDA OLUMSUZLUK YOK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da 'Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup sahadaki ekiplerimiz ve ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabb'im milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin' açıklamasını yaptı. (DHA)