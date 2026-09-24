Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Öğretmenevi bahçesine konumlandırılan kahve karavanı, kafe olarak hizmet verirken, olası afet durumlarında mobil mutfak hizmeti sunmak üzere tasarlandı. Ödemiş Öğretmenevi Müdürü Mahmut Altay, önceki yıllarda yaşanan yangından etkilenerek projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Ödemiş Öğretmenevi bünyesinde kullanılan kahve karavanı, hem sosyal tesis hem de acil durum destek noktası olarak hizmet vermeye başladı. Karavan, kaliteli ve uygun fiyatlı kahve çeşitlerinin yanı sıra ilçedeki okulları dolaşıp Ödemiş'in yöresel lezzeti koruk suyu ile limonatayı da öğrencilerle buluşturuyor. Olası afet durumlarında hızlı gıda desteği sağlayacak mobil bir mutfak altyapısı sunmak istediklerini anlatan Ödemiş Öğretmenevi Müdürü Mahmut Altay, fikrin 2025 yılında bölgede yaşanan orman yangınları sırasında şekillendiğini belirtti. Yangın söndürme ekiplerine sahada destek verme ihtiyacından yola çıkıldığını vurgulayan Altay, 'İçimizi acıtan Ödemiş yangını sonrası bu fikir ortaya çıktı. Yangın bölgesindeki vatandaşlarımıza ve sahada görev yapan personele yardımcı olabilmek adına, hızlı ikram ve gıda desteği sağlayacak mobil bir mutfak altyapısı oluşturmak istedik. Yaz boyunca yürüttüğümüz çalışmalarla karavanımızı ek hizmet binamızın bahçesine kazandırdık. Burası normal zamanlarda misafirlerimize kaliteli ve ekonomik kahve çeşitleri sunarken, acil durumlarda anında mobil mutfak olarak sahaya inebilecek' dedi.

HEM SİVİL TOPLUMLA İŞ BİRLİĞİ HEM ÖĞRENCİLERE İKRAM

Sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle ortak çalışmalara imza attıklarını dile getiren Mahmut Altay, 'Kızılay ve Yeşilay gibi kurumlarla iş birliği yaparak taşıma merkezli okullarımızda ikramlarda bulunuyoruz. Bugün de 3 Eylül Yatılı Bölge Ortaokulu'nda İzmir Yeşilay ile birlikte öğrencilerimize limonata ve çeşitli ikramlar sunduk. Çocuklarımız karavanı görünce büyük bir mutluluk duyuyor; onlar için farklı bir ortam oluşuyor. Bu da bizi mesleki anlamda çok mutlu ediyor' diye konuştu.

GENÇLERE BARİSTALIK EĞİTİMİ VE İSTİHDAM DESTEĞİ

Projenin eğitime ve istihdama sunduğu katkıya da dikkat çeken Müdür Altay şöyle devam etti: 'Günümüzün popüler meslekleri arasında yer alan baristalık üzerine öğrencilerimize pratik eğitim imkanı sağlıyoruz. Gençlerimiz dünya markası kahve çekirdekleriyle kahve hazırlama süreçlerini sahada öğrenerek mesleki deneyim kazanıyor. Böylece hem kaliteli kahveyi ekonomik bir fiyatla vatandaşlarımızla, emekli öğretmenlerimizle ve üniversite öğrencilerimizle buluşturuyoruz hem de mesleki eğitime destek oluyoruz.'

OKUL YÖNETİMİ VE ÖĞRENCİLER MEMNUN

Sadece Öğretmenevi bahçesiyle sınırlı kalmayıp çeşitli fuar ve organizasyonlarda da yer alan karavanı okullarının bahçesine kabul eden 3 Eylül Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Onur Altın ise, 'Ödemiş Öğretmenevi ve Yeşilay iş birliğiyle okulumuzun bahçesine gelen karavanda öğrencilerimize limonata ikram edilip bilgilendirici bir etkinlik yapıldı. Her iki kuruma da teşekkür ediyorum' dedi.

'BARİSTALIK KONUSUNDA KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM'

Ödemiş Mesleki Eğitim Merkezi 11'inci sınıf Aşçılık Bölümü öğrencisi Leyla Kıvrak (18) ise şunları söyledi:

'Ödemiş Öğretmenevi'nde staj görüyorum ve aynı zamanda bahçemizdeki bu karavanda baristalık konusunda kendimi geliştiriyorum. Böyle bir ortamda mesleği öğrenmek benim için çok güzel bir duygu. Kendimi geliştirmemde bana çok yardımcı oluyor.' (DHA)